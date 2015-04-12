Гройсман привітав працівників ракетно-космічної галузі з Днем космонавтики
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман привітав працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом та Всесвітнім днем авіації і космонавтики.
Текст відповідного привітання оприлюднено на сайті парламенту.
"Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнім днем авіації і космонавтики.
Ракетно-космічний комплекс є одним з провідних і конкурентоспроможних у структурі промисловості нашої країни. Самовіддана праця вчених, конструкторів, інженерів, робітників та військовослужбовців цієї важливої галузі сприяє утвердженню України як високотехнологічної держави.
Бажаю вам і надалі успішно примножувати славу українських ракетобудівників. Нехай здійсняться усі ваші заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх досягнень!
Щастя вам, радості, миру і благополуччя!", - сказано в привітанні.
Раніше було опубліковано привітання Президента з Великоднем.