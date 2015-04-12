Великоднє привітання Президента України

Відповідне звернення опубліковано на сайті президента.

"Сьогодні по всій Україні, в усіх її церквах та храмах, українською та іншими мовами ми радо зустрічаємо світле свято Воскресіння. Як писав ще апостол Павло: «Один Господь! Одна віра! Одне хрещення!». А для нас це ще й одна Вітчизна, бо нас єднають Бог та Україна.

Великдень – це перемога віри над безнадією, спасіння над безвихіддю, добра над злом і торжество життя над смертю.

Своїм воскресінням Христос довів: найбільші труднощі, найважчі біди, які випадають на нашу долю, можуть і будуть переможені! Це особливо важливо пам'ятати в часи важких випробувань.

Читайте такожВеликодні відеопривітання глави УПЦ МП Онуфрія та УПЦ КП ФіларетаЗгадаймо сьогодні усіх, хто загинув у цій Вітчизняній війні - і наших солдат, і мирних співвітчизників. Хай Господь їх в оселях праведних оселить і до праведних зачислить.

Але особливої уваги від нас потребують живі: родини наших героїв і переселенці, наші захисники на фронті і демобілізовані.

Допоможіть ближньому. Завітайте до них.

Головне сьогодні – наша єдність та взаємна підтримка.

Сьогодні ми всі маємо бути як одна велика родина. У всіх нас є справжня надія на перемогу життя над смертю.

Війна обов’язково закінчиться, бо ми прагнемо миру, на нашому боці Справедливість і Господь.

Вітаю всіх із Воскресінням Христовим –

ХРИСТОС ВОСКРЕС!", - сказано у привітанні.