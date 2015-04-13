СБУ перекрила ще одне джерело фінансування терористів Луганщини - речник з питань АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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"Служба безпеки України затримала залізничний потяг у Попаснянському районі Луганської області, який перевозив понад 100 тонн сульфату амонію з тимчасово окупованих територій. Сировина мала бути продана, а кошти сплачені ватажкам бандитів з так званої "ЛНР", - сказав Мотузяник.

При цьому він зазначив, що "завдяки пильності наших правоохоронців у бойовиків стане менше грошей для вчинення своїх злочинів".