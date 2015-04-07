Один з ватажків бойовиків підтвердив, що його фінансує Ахметов

Про це він заявив в інтерв'ю російському Forbes.

Водночас Ходаковський заперечує вплив Ріната Ахметова на окупованих територіях Донбасу.

“Ахметов, слідуючи своїм звичкам, намагається це робити, але його вплив тут абсолютно не відчувається. Навпаки, він став заручником ситуації після того, як він продемонстрував своїми закликами до збереження єдиної України і бігбордами, він дещо дистанціювався", - сказав, зокрема, Ходаковський.

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Однак ватажок бойовиків заперечує, що є "людиною Ахметова".

“Я не людина Ахметова у прямому плані, але, оскільки моя позиція - збереження його бізнесу - вона на руку Ахметову, то можна сказати ллю на млин Ахметова. Але я не думаю, що це чомусь суперечить", - вважає Ходаковський.

"Якби я був апологетом олігархів і був зацікавлений у тому, щоб була єдина Україна, мені було б досить просто зняти дві роти, і "ДНР" вже б не було ... Якщо я людина Ахметова - тоді він найбільший патріот "ДНР", оскільки в такому випадку він фінансує той підрозділ, який дозволяє цій республіці існувати", - описав один з керівників "ДНР" свої стосунки з Ахметовим.

Раніше УНІАН повідомляв, що ще один із ватажків проросійських бойовиків Бородай пояснив, що бойовики не "взяли" Маріуполь через домовленості з Ахметовим.