Нідерландські експерти повернулися в Україну для відновлення роботи на місці катастрофи МН-17

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на уряд Нідерландів.

"Голландські експерти вирушили в Україну, - інформували влади країни. - У понеділок вони дісталися до Харкова, де зустрілися з фахівцями з Австралії та Малайзії. Найближчим часом група поїде в Донецьк, де знаходяться ще деякі члени місії".

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Зазначається, що пошукову діяльність в районі трагедії міжнародні експерти розпочнуть найближчим часом, "проте багато буде залежати і від ситуації з безпекою".

Фахівці розраховують, що цього разу їм вдасться дістатися до району на північний захід від центру аварії, який раніше був недоступний з причин безпеки.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.