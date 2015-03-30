Міжнародна слідча група розшукує свідків збиття МН-17 ракетою "Бук" (відео)

Міжнародна команда, яка веде кримінальне розслідування катастрофи MH-17, записала відеозвернення до можливих свідків, яким щось відомо про використання протиракетної системи «Бук».

Як передає власний кореспондент УНІАН, відео оприлюднив нідерландський телеканал NOS. Відео триває 11 хвилин 43 секунди, озвучене російською мовою з англійськими субтитрами.

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„Міжнародна слідча група, до складу якої входять спеціалісти Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, проводить розслідування причин катастрофи літака 17 липня 2014 року рейсу МН-17. Слідча група розглядає різні версії падіння літака. Один зі сценаріїв передбачає, що МН-17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Вірогідно, ракета була випущена з території Донецької області, яка контролюється сепаратистами. Міжнародна слідча група шукає тих, хто може надати важливу інформацію про транспортування комплексу «Бук», особистих даний членів екіпажу і осіб, які причетні до транспортування та використання ЗРК «Бук»”, - йдеться у зверненні.

Далі на відео детально викладена інформація, які підтверджує версію про те, що літак був збитий ЗРК «Бук», у тому числі телефонні розмови сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-релізі, який було надано журналістам у Києві після брифінгу генерального прокурора та голови СБУ, йдеться, що досліджується кілька версій події, яка спричинила цю трагедію, і найбільш вірогідною з них є збиття літака ракетою зенітно-ракетного комплексу “Бук”, запущеною з території Донецької області, яка контролюється сепаратистами.

“В рамках дослідження цієї версії, слідча група розшукує свідків, які можуть надати інформацію щодо транспортування комплексу “Бук” по території Донецької та Луганської областей в період з 17 по 18 липня 2014 року, екіпаж цього комплексу, а також час та обставини запуску ракети”, - йдеться у прес-релізі.

У прес-релізі також зазначається, що під час роботи міжнародної пошукової місії на місці падіння літака вже оприлюднювали звернення до свідків, але на даний час, маючи конкретні докази можливої причини катастрофи, міжнародна спільна слідча група додатково звертається до осіб, які можуть надати інформацію щодо транспортування “Буку” та запуску ракети.

“Це звернення не означає, що міжнародною спільною слідчою групою вже остаточно і беззаперечно встановлена причина катастрофи рейсу. Необхідно продовжити розслідування”, - йдеться в прес-релізі і зазначається, що вказане звернення сьогодні розповсюджене на веб-сайтах та в медіа країн-членів міжнародної спільної слідчої групи.

Під час сьогоднішнього брифінгу це відео продемонстрували і в Генпрокуратурі, воно ілюструє процес транспортування ракетної системи “Бук” на тягачі по території Донецької та Луганської областей, а також оприлюднює частину телефонних розмов сепаратистів.

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У прес-релізі також зазначається, що свідки можуть залишити інформацію на веб-сайті спільної слідчої групи, написати листа електронною поштою або зателефонувати.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.