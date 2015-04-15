Більш як мільйон жителів окупованої території Донеччини не можуть її покинути - Кіхтенко

Про це заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Бельгії в Україні Люком Якобсом, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації в Facebook.

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«Губернатор Донеччини Олександр Кіхтенко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. За словами губернатора, сьогодні на території так званої "ДНР" проживає більш як мільйон донеччан, які не мають можливості з тієї чи іншої причини покинути окуповану територію і їм доводиться залишатися там», - йдеться в повідомленні.

«На території так званої "республіки" не діє верховенство права, там діє лише сила і зброя, яка вирішує все», - цитує губернатора його прес-служба.

Кіхтенко наголосив, що сьогодні Україна потребує підтримки світової спільноти, без цього країна не впорається з агресією сусідньої держави.

У свою чергу Якобс подякував за зустріч губернатору і додав, що інформацію, яку сьогодні надав Кіхтенко, посол озвучить у Бельгії.

Також у ході зустрічі Кіхтенко і Якобс обговорили питання інвестиційного клімату в області та хід впровадження децентралізації й конституційної реформи.