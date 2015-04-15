Клімкін назвав умови переговорів з "ЛНР" і "ДНР"

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пишуть Новости Донбасса.

"Вести прямий діалог з тими людьми, хто називає себе представниками" ДНР-ЛНР ", ми не можемо", - сказав Клімкін.

Міністр підкреслив, що вибори повинні пройти у відповідності з критеріями ОБСЄ. Він розповів, що російська сторона на кожних переговорах наполягає, що Київ повинен домовлятися безпосередньо з нинішніми ватажками "ДНР-ЛНР" - при тому, що російська сторона сама не визнала результатів "фейкових" виборів 2 листопада. Київ наполягає на необхідності сприяння організації реальних виборів.

"Наша позиція проста - ми хочемо принести мир, спокій, порядок і закон на територію Донецької і Луганської областей. Але саме мешканці цих областей повинні визначити своїх представників. І тому нам потрібні реальні вибори, згідно з критеріями ОБСЄ", - сказав Клімкін.

Зокрема, такі вибори повинні проходити за українським законодавством та відповідно до критеріїв ОБСЄ.

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"Ось я питаю: чи можуть мешканці Донецька та Луганська включити зараз телевізор і подивитися нашу сьогоднішню передачу на "5 каналі"? А чи зможуть представники наших партій балотуватися на наступних виборах? Це базові критерії ОБСЄ і ми повинні забезпечити, щоб наступні вибори були визнані всім міжнародним співтовариством", - вважає Клімкін

Міністр також вважає важливою необхідність забезпечення вільного доступу до цих виборів міжнародних спостерігачів, доступу до виборчих дільниць, необхідно виключити залякування, а також забезпечити відсутність незаконних збройних формувань.

При цьому міністр відкинув можливість балотування на виборах військових злочинців.

"Навіть російська сторона визнає, що "Моторола" - звичайний бандит", - сказав він.

"Вчора, аргументуючи необхідність цивільно-військової місії, яка буде сприяти стабілізації ситуації, я навів приклад: чи можете ви уявити хоча б теоретично, щоб "Моторолла" міг взяти участь у створенні народної міліції? Відповідь була дуже простою - звичайно ні. Чи можемо застосувати амністію до тих, хто збив малайзійський Боїнг? Чи можемо застосувати амністію до тих, хто організовував обстріл Маріуполя?", - додав Клімкін.