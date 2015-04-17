До потрапляння у полон Савченко ніколи раніше не була в Росії - адвокат
07:58, 17 квітня 2015Суспільство
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Адвокат додав, що для його підзахисної це були неприємні враження.
REUTERS
Українська льотчиця Надія Савченко до перебуваня в російському СІЗО ніколи в житті не була в Росії.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив адвокат Савченко Марк Фейгін.
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"Ніколи у своєму житті, до 23 червня, коли її перевезли з Луганська, з бази батальйону "Зоря", і передали російським спецслужбам, ФСБ, вона ніколи не бувала в Росії. Для неї це було пізнання через в'язницю", - заявив він.
Адвокат додав, що для його підзахисної це були неприємні враження. Фейгін зауважив, що раніше Савченко була різкою і нетерпимою, вона не могла довго чекати. А зараз вона набралася терпіння.
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