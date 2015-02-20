В ООН закликали негайно звільнити льотчицю Савченко

Сьогодні на брифінгу в Женеві представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл закликав російську владу негайно звільнити українську льотчицю Надію Савченко, передає Центр Новостей ООН.

Руперт Колвілл висловив стурбованість з приводу обставин затримання Надії Савченко. Він нагадав, що вона утримується під вартою в Москві з липня минулого року.

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«Сьогодні вже сімдесятий день голодування, оголошеного Савченко. За словами її адвоката, вона вирішила відмовитися від ін'єкцій глюкози, які їй вводили. Ми закликаємо російську владу негайно її звільнити з гуманітарних міркувань», - сказав представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Савченко було викрадено бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

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26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня 2014 року Савченко оголосила голодування.

10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.