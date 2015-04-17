В Україну для навчання військових прибули американські десантники (фоторепортаж)

Десантники 173-ї бригади армії США прибули до України для навчання українських військовослужбовців.

Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив у Twitter.

«Десантники 173 бригади США прибули до України для навчання українських військових», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 20 квітня у Львівській області на Яворівському полігоні розпочнуться спільні навчання-тренінги 173-ї повітряно-десантної бригади армії США у складі 290 американських десантників та бойових підрозділів Нацгвардії.

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За його словами, тренінги відбуватимуться за участю 900 бійців Нацгвардії.

"Три потоки з 300 нацгвардійців. Три потоки по 8 тижнів. Потім спільні навчання", - пояснив міністр .

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії "Азов", "Батальйон ім. Кульчицького", "Ягуар", "Омега" та інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці.

"Після завершення навчань у розпорядження підрозділів Нацгвардії, які пройшли навчання, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв'язку", - додав Аваков.