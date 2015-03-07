США призупинили програму навчання українських військових – ЗМІ

Про це на правах анонімності заявив представник американських збройних сил в Європі в п'ятницю, 6 березня, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За його словами, адміністрація у Вашингтоні спочатку хоче поспостерігати, як будуть дотримуватися режиму перемир'я сторони збройного конфлікту на сході України.

"Адміністрація США хотіла б, щоб мінські угоди були виконані. Місія з навчання українських солдатів поки припинена, проте американський контингент в Європі готовий виконати цю місію в тому випадку, якщо наш уряд ухвалить рішення перейти до її здійснення", - наводить слова представника агентство.

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Головнокомандуючий військами США в Європі Бен Ходжес в лютому цього року оголосив, що навчання українських солдатів почнеться в березні. Мета цієї програми - навчити українських військових оборонятися від нападів з боку проросійських сепаратистів.

Згідно з проектом, один батальйон американських солдатів повинен навчати три батальйони української армії.