Жовто-блакитна "маска" не врятувала Леніна у Станиці Луганській (фото)

11:24, 17 квітня 2015
Суспільство
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В ніч на п’ятницю (17.04) в Станиці Луганській упав Ленін. 

Учора патріотично налаштовані активісти селища обв’язали обличчя «вождя» жовто-синьою «маскою», а потім «вручили» йому національний український прапор. Вранці працівники РДА, що прийшли на роботу, виявили Леніна в горизонтальному положенні.

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Про це повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

Пам’ятник  "вождю світового пролетаріату" стояв поблизу будівлі райдержадміністрації й залишався чи не єдиним об’єктом у центральній частині селища, який не постраждав внаслідок бойових дій.

Найближчі опорні пункти бойовиків знаходяться від РДА всього за кілометр, за минулий і початок цього року Станицю Луганську обстрілювали з важкої артилерії, танків, мінометів, «Градів» і т.д. по кілька разів на добу.

Осколкові та кульові пошкодження зазнала в тому числі й райдержадміністрація, і тільки Ленін залишався неушкодженим. 

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