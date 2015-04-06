У Челябінську пофарбували пам'ятник Леніну в кольори українського прапора (фоторепортаж)

Як повідомляє місцевий сайт «Первый областной», поліція веде пошуки зловмисників. Пам'ятник накрили чорною плівкою. На місці НП працюють співробітники поліції та приватного охоронного підприємства. Вони з'ясовують усі обставини пригоди.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Новосибірську кілька пам'ятників розфарбували в кольори українського прапора.