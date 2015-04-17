Бойовики "ДНР" заявили, що завершують "формування регулярної армії"

Про це в п'ятницю заявив ватажок бойовиків Олександр Захарченко, повідомляє ТАСС.

"У республіці практично завершився процес формування регулярної армії. Зараз основне завдання - завершити навчання батальйонів. Тому було прийнято рішення про проведення навчань, які зараз тривають", - сказав він.

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За словами Захарченка, бойовики - новобранці так званої армії "ДНР" навчаються ремонтувати техніку, опановують певні технічні навички.

Як повідомляв УНІАН, раніше Захарченко заявив про готовність провести ще один референдум з питання статусу самопроголошеної республіки.