Захарченко заявив про готовність провести ще один референдум про статус "ДНР"
00:24, 17 квітня 2015Політика
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Ватажок бойовиків з "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність провести ще один референдум з питання статусу самопроголошеної республіки.
REUTERS
Про це повідомляє інформаційний ресурс бойовиків.
"Президент Росії Володимир Путін сьогодні в ході "прямої лінії" ще раз підкреслив, що альтернативи політичного врегулювання ситуації в Донбасі немає. Він наголосив, що жителям Донбасу слід надати право вирішувати, як і з ким вони будуть жити, і на яких умовах", - заявив Захарченко.
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При цьому керівник "ДНР" згадав про проведений 11 травня минулого року "референдум" про статус Донбасу, організований бойовиками, і заявив, що вони готові провести його ще раз.
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