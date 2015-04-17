Захарченко заявив про готовність провести ще один референдум про статус "ДНР"

Про це повідомляє інформаційний ресурс бойовиків.

"Президент Росії Володимир Путін сьогодні в ході "прямої лінії" ще раз підкреслив, що альтернативи політичного врегулювання ситуації в Донбасі немає. Він наголосив, що жителям Донбасу слід надати право вирішувати, як і з ким вони будуть жити, і на яких умовах", - заявив Захарченко.

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При цьому керівник "ДНР" згадав про проведений 11 травня минулого року "референдум" про статус Донбасу, організований бойовиками, і заявив, що вони готові провести його ще раз.