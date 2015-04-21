Населення України за місяць скоротилося майже на 17 тисяч осіб

Населення України в лютому скоротилося на 16,7 тис. осіб і становило на 1 березня 2015 року 42 млн 895 тис. 704 чол., йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

При цьому показник населення, яке постійно проживає в Україні, становив на 1 березня 42 млн 726 тис. 67 осіб.

Згідно з повідомленням Держстату, дані наводяться без урахування Криму, а дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені.

За даними Держстату, в регіональному розрізі найбільш населеною є Дніпропетровська область - 3,3 млн осіб. Найменша за чисельністю населення область - Чернівецька. Там проживає 909,6 тис. громадян.

У Києві, за інформацією Держстату, проживають 2,9 млн людей.

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Як повідомляв УНІАН, населення України з початку року скоротилося на 18 тис. людей і станом на 1 лютого становила 42 млн 910 тис. людей проти 42 млн. 928 тис. людей станом на 1 січня 2015 року. У річному вираженні - лютий до лютого - скорочення чисельності населення становило 146,4 тис. людей.

Згідно з прогнозом ООН, в разі збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн людей.