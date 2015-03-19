Населення України з початку року скоротилося на 18 тисяч осіб

Населення України з початку року скоротилося на 18 тис. чоловік і за станом на 1 лютого склало 42 млн 910 тис. осіб проти 42 млн 928 тис. осіб станом на 1 січня 2015 року, повідомила Державна служба статистики України.

Дані наводяться без урахування окупованої території АР Крим і Севастополя та частково без урахування зони проведення АТО.

Кількість новонароджених з початку року склала 34,9 тис. осіб. Кількість померлих - 55,3 тис. осіб. Дані наводяться без урахування демографічної ситуації в районах зони проведення Антитерористичної операції.

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У річному вираженні - лютий до лютого - скорочення чисельності населення становило 146,4 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, населення України за станом на кінець 2014 року склало 42 млн 928 тис 900 осіб, що на 144 тис. 182 осіб менше, ніж станом на кінець 2013 року.

Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.