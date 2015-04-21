У Харкові порушили справу за фактом підриву камуфльованого позашляховика

За даними міліції, цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчі кваліфікували дії невідомих зловмисників ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом").

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. Слідчо-оперативна група міліції встановлює обставини події, експерти з'ясовують причини вибуху. Досудове розслідування триває.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що позашляховиком Opel Frontera, який невідомі підірвали сьогодні, 21 квітня, близько 4:00, користувався капітан Національної гвардії України, який проходить службу в харківській військовій частині №3005.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні вночі невідомі підірвали автомобіль, пофарбований в захисні кольори.