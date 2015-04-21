У Харкові невідомі підірвали камуфльований позашляховик (фото)





Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про те, що на вулиці Космонавтів вибухнув автомобіль, надійшла від оператора служби «102» до чергової частини Дзержинського районного відділу міліції сьогодні, 21 квітня, близько 4:00.

За вказаною адресою терміново виїхали керівники обласної та міської міліції, слідчо-оперативна група Дзержинського РВ, експерти, вибухово-технічна та кінологічна служби, представники СБУ, рятівники та швидка медична допомога.

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На місці події правоохоронці встановили, що вибухом пошкоджено автомобіль «Opel Frontera». Вибуховою хвилею розбито вікна у сусідніх будинках. Також постраждали автомобілі, які знаходилися неподалік епіцентру вибуху.

Внаслідок вибуху постраждалих осіб немає.

Даний факт внесено до Журналу єдиного обліку про кримінальні правопорушення. Зараз на місці події працюють експерти та слідчо-оперативна група. Усі обставини пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, у Харкові заборонили проведення будь-яких неофіційних масових заходів з 20 квітня по 10 травня.

Місцева влада вважає, що допустити масові заходи сьогодні - значить створити загрозу терористичних актів.

Як відомо, 22 лютого під час мирної ходи в центрі Харкова стався вибух. Загинули 4 людини.