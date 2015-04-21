Близько 10 тисяч силовиків взяли під охорону понад 3 тисячі стратегічних об'єктів в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у форматі селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Взято під охорону понад 3 тис. 300 об'єктів інфраструктури. До охорони залучаються в середньому цілодобово близько 10 тис. співробітників оргінів внутрішніх справ, військовослужбовців, Нацгвардії", - заявив Аваков.

За словами міністра, об'єкти атомних електростанцій України взято під посилену охорону, на АЕС організовано чергування оперативних груп.

"На всіх АЕС організовано чергування оперативних груп... Здійснюється постійний моніторинг обстановки навколо об'єктів, у межах санітарно-технічної захисної зони та в містах-супутниках у районі АЕС, посилено пропускний режим та обмежено доступ відвідувачів на територію станцій", - повідомив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вже майже місяць військовослужбовці Національної гвардії України несуть службу з охорони газорозподільчих станцій, що розташовані в зоні АТО.