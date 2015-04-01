Нацгвардія взяла під цілодобову охорону стратегічні об’єкти в зоні АТО

Про це повідомила прес-служба НГУ.

Як зазначається в повідомленні, «вони є основним об'єктом в системі магістральних газопроводів, функцією якої є зниження тиску газу в трубопроводі і його підготовка для споживача. І у разі пошкодження або виведення з ладу станції цілі райони можуть залишитися без газопостачання».

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«Враховуючи існуючи загрози, а також активізацію диверсійно-розвідувальних груп противника, було прийнято рішення задіяти підрозділи Національної гвардії для цілодобової охорони цих важливих об’єктів. Ця задача для гвардійців не нова, тому особовий склад вже має досвід в охороні особливо важливих об’єктів і гідно виконує поставлені завдання", - сказано в повідомленні.