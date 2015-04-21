Яценюк: Міліція повинна мати доступ до цивільної мережі відеоспостереження

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за надання міліції доступу до цивільної мережі відеоспостереження.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у форматі селекторної наради з керівниками ОДА.

Зокрема, як наголосив Яценюк, правоохоронні органи повинні мати доступ до цивільної мережі відеоспостереження, «в тому числі і в магазинах та на вулицях».

Читайте такожАваков заявив, що перехідний період у роботі МВС триватиме близько півроку

«Мережа відеоспостереження є одним із додаткових елементів забезпечення безпеки громадян, роботи з попередження злочинів», - сказав він.

За словами прем’єра, якщо для цього необхідно ухвалювати відповідний закон, то уряд України звернеться до парламенту.

Яценюк також звернувся до громадян із розумінням поставитися до посилених заходів безпеки напередодні травневих свят.

«Можливо, десь треба почекати, показати документи. Але це заходи безпеки. Це обов’язкова програма. Мова йде про те, що ми воюємо з державою, яка спланувала десятки терористичних атак, і ми повинні зробити все для того, щоб їх уникнути», - сказав він.