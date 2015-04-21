У Харкові на вулицях встановили близько 700 камер відеоспостереження

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час селекторної наради Державної комісії з надзвичайних ситуацій сказав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін.

Райнін наголосив, що на даний момент фахівці у регіоні також завершують розробку проекту «Безпечна область».

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«Розширюється мережа рухливих патрулів, залучення представників громадськості до спільної роботи з фізичної охорони громадського порядку та громадської безпеки. Біля найбільш важливих об'єктів використовується бронетехніка. Усього в патрулюванні бере участь 2033 співробітника міліції», - сказав він, зауваживши, що в області визначені 115 об'єктів, безпека яких вимагає особливої уваги.

«Особлива увага приділятиметься автомашинам приватних підприємств у системі таксі», - додав Райнін.

Як повідомляв УНІАН, відеокамери спостереження у місті почали встановлювати в рамках програми «Безпечне місто Харків», розробленої наприкінці 2014 року у зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією у країні і можливими терористичними актами.

Раніше УНІАН повідомляв, що на вулицях Харкова встановлено 107 камер відеоспостереження.