У МВС прокоментували "зрив" закупівлі бастіонів з США для захисту Маріуполя

Про це розповіли в прес-службі МВС, повідомляє "Апостроф".

"Подібна продукція виробництва Hesco Defensisve Barriers має дещо кращі характеристики, однак істотно дорожче. Крім того, ціна значно зростає через необхідність сплати ПДВ, митного збору", - наголошується в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що МВС направило в відповідний комітет Ради запит про включення зазначеної продукції в перелік товарів, які звільняються від зборів.

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"У разі позитивного рішення, товар стане конкурентоспроможним на українському ринку, і питання про закупівлю захисних бар'єрів виробництва фірми Hesco буде розглянуто в порядку, встановленому законодавством України", - наголошується в повідомленні.

У МВС підкреслили, що в даний час ніяких договорів, у тому числі про наміри на поставку захисних модулів, ні МВС, ні НГУ не укладали.

"Крім того, первинна пропозиція ТОВ "Фірма ТММ", яке є представником американської компанії Hesco Defensisve Barriers в Україні, була озвучена виключно як безкоштовна допомога для України для захисту наших військовослужбовців і мирних жителів від іноземної агресії", - підкреслює прес-служба МВС.

Як повідомляв УНІАН, МВС протягом двох місяців не зміг укласти договір з американським виробником фортифікаційних споруд Hesco Bastion Inc, який надіслав бастіони для оборони Маріуполя на замовлення відомства.

Протягом цього часу 11 контейнерів з 3,6 км бастіонів перебували в порту, а МВС і Нацгвардія проводили бюрократичні процедури. В результаті 20 квітня компанія відправила бастіони до Саудівської Аравії у зв'язку з порушенням термінів.