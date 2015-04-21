Через бюрократію Україна залишилася без 3,6 км бастіонів з США, які могли б захищати Маріуполь - ЗМІ

Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник програми Hesco-TMM Ігор Стокоз.

За його словами, протягом цього часу 11 контейнерів з 3,6 км бастіонів перебували в порту, а МВС і Нацгвардія проводили бюрократичні процедури. В результаті 20 квітня компанія відправила бастіони в Саудівську Аравію у зв'язку з порушенням термінів.

Маріуполь не отримає бастіони Хеско. Два місяці МВС та НГУ футболяли нас між собою, вирішували, що і як. Заступник міні... Posted by Igor Stokoz on 21 квітня 2015 р.

"Вони були зарезервовані для Нацгвардії, на початку лютого після демонстрації (міністр Арсен) Аваков і його заступник Сергій) Чеботар, які були на полігоні заявили, що вони терміново потрібні в Маріуполі. ... Вчора компанія Хеско повідомила, що у зв'язку з тим, що ми порушили всі терміни, вони анулювали нашу квотейшн і відправили бастіони саудитам. Тепер швидко не вийде, тому що нову партію виготовляти потрібно певний час. Але я не впевнений що у нас щось вийде з МВС", - заявив Стокоз в коментарі "Українській правді".

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Як відомо, у лютому Аваков взяв участь у презентації та випробуванні бастіонів на полігоні в Нових Петрівцях. Після цього він заявив, що такі бастіони потрібні Україні.

"Я думаю, що ми будемо з компанією Hesco і з хлопцями, які будуть випускати це на території України, співпрацювати. І зробимо це дуже швидко", - казав він тоді.

Hesco Bastion Inc є постачальником фортифікаційних споруд для міноборони США, Великобританії, сил НАТО і ООН.