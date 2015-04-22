Минулого року автомобільний потік через Керченську протоку збільшився у 5 разів
09:18, 22 квітня 2015Суспільство
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Через поромну переправу на Керченській протоці в минулому році збільшився автомобільний потік більш ніж у п'ять разів порівняно з 2013 роком.
Чергу на поромну переправу / kerch.fm
Як йдеться у звіті Мінтрансу, опублікованому на сайті уряду, пропускна здатність становила 644 тис. одиниць транспорту, пише Росбалт.
Між тим пасажиропотік через поромну переправу теж зріс в 3,5 рази і склав 2,8 млн осіб (порівняно з 2013 роком).
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Як повідомляв УНІАН,жителі Керчі відзначають, що втомилися від численних вантажівок, які вишикувалися в чергу вздовж міських доріг.
Особливо незадоволені жителі спального району Індустріальне шосе, де розташований неофіційний відстійник для вантажного транспорту.
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