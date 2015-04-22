Минулого року автомобільний потік через Керченську протоку збільшився у 5 разів

Як йдеться у звіті Мінтрансу, опублікованому на сайті уряду, пропускна здатність становила 644 тис. одиниць транспорту, пише Росбалт.

Між тим пасажиропотік через поромну переправу теж зріс в 3,5 рази і склав 2,8 млн осіб (порівняно з 2013 роком).

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Як повідомляв УНІАН,жителі Керчі відзначають, що втомилися від численних вантажівок, які вишикувалися в чергу вздовж міських доріг.

Особливо незадоволені жителі спального району Індустріальне шосе, де розташований неофіційний відстійник для вантажного транспорту.