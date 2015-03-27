У черзі на пором: керчани скаржаться на стоянки фур у спальних районах

У спальному районі Керчі водії вантажівок влаштували стоянку в очікуванні черги на пором. Як повідомляє сайт «Керч ФМ», жителі навколишніх будинків поскаржилися на шум, пил і поведінку водіїв автофургонів.

«Вранці неможливо було відкрити вікно - шум від працюючих моторів настільки сильний, що потрібно в квартирі кричати. Дитина від шуму прокинулася. Але коли ми вийшли на балкон, то.. відсутність туалету і водії, що стоять і справляють потребу перед нашими вікнами, - це вже перебір», - цитує видання жителя Керчі, передає Крым.Реалии.

У коментарях до публікації керчани повідомляють, що втомилися від численних вантажівок, які вишикувалися в чергу вздовж міських доріг. Особливо незадоволені жителі спального району Індустріальне шосе, де розташований неофіційний відстійник для вантажного транспорту.

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«Громадянам дуже хочеться дізнатися прізвище міського чиновника, який створив відстійник поблизу спальної зони, а разом з цим і пекельне життя для місцевих жителів. Мешканці перших поверхів на Індустріальному шосе тепер живуть в цьому пеклі. Шум від безперервно працюючих двигунів, отруйний і їдкий вихлоп несе у вікна квартир. Тут же на дорозі водії справляють потребу, і все це - перед вікнами житлових будинків», - повідомив місцевий житель.

«Раніше Керч була апендицитом, а тепер відстійником», - підтримує його інший керчанин.

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Це не перший випадок, коли жителі Керчі скаржаться на те, що в очікуванні порома фури вишиковуються вздовж дороги, по якій проїжджає міський пасажирський автотранспорт.

Раніше міська влада визнала, що через збільшення потоку вантажівок з переправи, в місті не тільки розбиті дороги, але й рвуться водопроводи, прокладені під дорожнім полотном.