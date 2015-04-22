В Одесі посилять заходи безпеки у зв'язку з річницею загибелі людей 2 травня

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі із родичами загиблих заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця.

На зустрічі також були присутні голова Одеської облради Михайло Шмушкович, мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Управління СБУ в Одеській області Сергій Батраков, начальник регіонального главку МВС Іван Катеринчук.

Палиця зазначив, що місцева влада не має наміру забороняти масові заходи, якщо на їх проведення подані офіційні заявки.

2 травня у місті порядок забезпечуватимуть кілька тисяч співробітників правоохоронних органів, у тому числі з інших міст України. Куликове поле охоронятиме міліція, прохід на площу передбачається організувати через рамки металошукачів. Заборонено проносити звукове та інше обладнання, а також великогабаритні предмети.

«Але попереджаю всіх, ніхто не дасть використовувати трагедію як піар. Заходи безпеки у ці дні буде підвищено. Поставтеся до цього з розумінням. Ніхто не заборонятиме доступ до місць загибелі ваших рідних - Дерибасівська вулиця, центр міста і Куликове поле. Але там не місце жодним протистоянням», - заявив голова ОДА.

Він зазначив, що влада максимально намагалася забезпечити порядок на Куликовому полі протягом року, хоча було багато провокацій «у тому числі й таких, коли рідні загиблих, їхні трагедії використовувалися політиканами, що обслуговували інтереси країни-агресора».

Начальник регіонального главку МВС Катеринчук також повідомив, що Генеральна прокуратура відкрила проти представників Головного управління ДСНС області кримінальне провадження, розслідування триває. Керівництво структури звільнене. Також під слідством перебувають близько 10 колишніх співробітників міліції.

Мер Одеси Труханов також нагадав, що 2 травня, згідно з розпорядженням міського голови від 5 травня 2014 року, у місті оголошено День жалоби.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесу для охорони громадського порядку під час травневих свят додатково залучать 1 тис. правоохоронців з інших регіонів України. Правопорядок у місті забезпечуватимуть загалом понад 3,3 тис. осіб, включаючи 450 представників громадських організацій.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що на травневі свята в Києві, Одесі, Харкові та Дніпропетровську організують посилені патрулі.

2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Відразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, у якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Усього 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 людей.