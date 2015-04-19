На травневі свята в Києві, Одесі, Харкові та Дніпропетровську організують посилені патрулі - Яценюк

Уряд посилить заходи безпеки на вулицях міст та сіл країни та організує посилені патрулі працівників міліції та Національної гвардії в Києві, Одесі, Харкові й Дніпропетровську.

Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я не можу нікого звинувачувати, бо це буде неправильно, але йде нагнітання ситуації. І робиться це перед травневими святами антиукраїнськими силами за класичним російським сценарієм дестабілізації країни”, - сказав Яценюк.

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”При цьому дуже важливо посилити заходи перед травневими святами і перед відзначенням 70-ліття завершення Другої світової війни. Нами прийнято кілька рішень. Будуть виведені на вулиці посилені патрулі МВС та Національної гвардії по таких містах як Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків. Можливо по інших точках, де ми побачимо, що є вірогідність загострення та провокацій», - зазначив прем”єр.

Він також додав, що наразі правоохоронні органи вже займаються гучними справами, зокрема справами про вбивства журналіста Олеся Бузини та колишнього народного депутата, одного з організаторів Антимайдану Олега Калашникова.

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«Є оперативна група, до складу якої входять кращі фахівці Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ. Розслідування під постійним контролем, і думаю, що це розслідування буде завершено і переконаний, що злочинці будуть знайдені», - запевнив Яценюк.