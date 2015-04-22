У п'ятницю Савченко звинуватять у незаконному переході кордону - адвокат

Українській льотчиці, народному депутату Надії Савченко у п'ятницю, 24 квітня, буде висунуто офіційне звинувачення у незаконному переході кордону.

Про це повідомив у Twitter адвокат Савченко Марк Фейгін.

«Отже, вони пішли ва-банк. Тільки що представник слідства повідомив мені, що в п'ятницю Савченко пред'являть незаконний перехід кордону!», - написав Фейгін.

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Адвокат назвав «знущанням» звинувачення Савченко за ст. 322 КК РФ за незаконне перетинання кордону, оскільки вона була викрадена.

«Відразу після пред'явлення ст. 322 КК захист оскаржить постанову в судовому порядку. Зазвичай роблять не так, але вони не залишають нам виходу», - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

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26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до ПАРЄ.

28 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила звільнити Савченка протягом 24 годин і повернути її в Україну або передати третій стороні.