Савченко впізнала свого викрадача по телевізору

Про це адвокат льотчиці Микола Полозов написав у Twitter.

«Надія Савченко побачила на ТБ і впізнала одного з її викрадачів. Це колишній комбат "Зорі", а нині глава т.з. «ЛНР» Ігор Плотницький», - написав він, відзначивши, що «Ігор Плотницький керував групою осіб, які вивозили Савченко з Луганська для передачі її співробітникам ФСБ РФ на кордоні України і Росії».

Читайте такожСавченко судитимуть за "незаконний перетин кордону" Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.