Російський "гумконвой" їде на Донбас з подарунками для ветеранів - крупами і консервами

Про це розповів заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС РФ Олег Воронов, повідомляє ТАСС.

"Вона вийшла з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області о 04:00 і слідує в бік державного кордону (Росії)", - сказав він.

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Наголошується, що понад 120 машин везуть понад 1,4 тис тонн гуманітарної допомоги - предметів першої необхідності, продовольства, медикаментів, одягу.

Згідно з повідомленням, серед вантажів - подарунки для ветеранів Великої Вітчизняної війни напередодні 70-річчя Великої Перемоги.

"У подарункові набори увійшли продукти харчування, у тому числі крупи і макарони, цукор і сіль, тушонка і рибні консерви, згущене молоко, цукерки і печиво, чай і кава, а також засоби гігієни", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за даними представника МНС Росії, для пожежно-рятувальних підрозділів Донецька і Луганська напередодні Дня пожежної охорони Росії буде доставлено пожежно-технічне майно, зібране МНС Росії спільно громадськими організаціями.

"Перед відправкою колони в Донському рятувальному центрі МНС Росії був проведений плановий технічний огляд техніки, її заправка і заміна необхідних витратних матеріалів. З водіями-рятувальниками проведено додаткові заняття з техніки безпеки і водіння в екстремальних умовах", - запевнив він.

На всьому шляху колону супроводжуватимуть медики і технічний персонал, щоб своєчасно у разі необхідності надавати допомогу водіям.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.



