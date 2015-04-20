Росія до 9 травня відправила в "ЛНР" "братську допомогу": 80 хрестів і надгробків для бойовиків

Про це йдеться в сюжеті телеканалу сепаратистів.

Відзначається, що доставку специфічної допомоги в Луганськ організували "Спілка офіцерів Росії" і благодійний фонд "Рубіж".

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Згідно з сюжетом, це лише перша партія допомоги, в ході якої в Луганськ надіслали 80 пам'ятників.

"У цей важкий для республіки час Росія своїх не кидає. Навіть якщо їх немає серед живих", - йдеться в сюжеті.

Передачу надгробків у Луганськ приурочили до 9 травня.