Росія до 9 травня відправила в "ЛНР" "братську допомогу": 80 хрестів і надгробків для бойовиків
13:15, 20 квітня 2015Суспільство
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Росія до 9 травня в якості допомоги так званій Луганській народній республіці направила 80 хрестів і надгробків для встановлення на могилах бойовиків, які загинули в зіткненнях з українськими військовими.
Передачу надгробків у Луганськ приурочили до 9 травня / Скріншот відео
Про це йдеться в сюжеті телеканалу сепаратистів.
Відзначається, що доставку специфічної допомоги в Луганськ організували "Спілка офіцерів Росії" і благодійний фонд "Рубіж".
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Згідно з сюжетом, це лише перша партія допомоги, в ході якої в Луганськ надіслали 80 пам'ятників.
"У цей важкий для республіки час Росія своїх не кидає. Навіть якщо їх немає серед живих", - йдеться в сюжеті.
Передачу надгробків у Луганськ приурочили до 9 травня.
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