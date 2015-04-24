У Харкові заборонили масові заходи на травневі свята, в Одесі загроз не бачать

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. "Питання забезпечення громадського порядку в період травневих свят обговорювалося на відео-селекторній нараді за участю регіонів під головуванням прем'єр-міністра на цьому тижні. Серед поставлених завдань керівництва місцевих органів державної влади - проаналізувати суспільну ситуацію і ситуацію з безпекою, і при необхідності, при виникненні реальної загрози звернутися до суду з клопотанням про обмеження чи заборону відповідних заходів", - розповів Арсен Аваков.

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"Я сьогодні не бачу в Одесі підстав для того, щоб забороняти заходи, але місцева влада Харкова звернулася з відповідним клопотанням до суду, і така заборона на масові акції в Харкові існує", - підкреслив міністр.