На травневі свята у великих містах працюватимуть Антитерористичні центри - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі 5-го каналу.

”Задача стоїть дуже жорстка: антитерор в країні повинен працювати достатньо ефективно. Напередодні травневих свят, які вороги України спробують використати саме для дестабілізації ситуації, щоби активізувати саме діяльність проти України і деяких політичних угрупувань, і в тому числі зробити провокації, я не виключаю, що провокації будуть включати, в тому числі, елементи диверсій і терору для того, щоби дійсно дестабілізувати ситуацію нашої країни”, - наголосив Турчинов.

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Також він додав, що ”задача боротьби з терором, це одна з головних задач, яка стоїть перед Службою безпеки та МВС. Ми будемо знову, як це було під час розкриття злочинів у Харкові, відновлювати роботу Антитерористичних центрів у всіх містах великих, і знову будуть активно працювати гарячі лінії, на які можна буде зателефонувати, буде посилене патрулювання”.