Начальника штабу "Беркуту", якого звинувачують у загибелі двох підлеглих, судитимуть заочно

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, прокурор Львівської області Роман Федик сьогодні під час брифінгу повідомив, що завершено спеціальне досудове розслідування в гучному кримінальному провадженні щодо начальника штабу батальйону міліції особливого призначення «Беркут», який підозрюється у скоєнні в лютому 2014 року умисного знищення чужого майна шляхом вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах та спричинило загибель двох людей, а також перевищенні влади та службових повноважень.

Він також повідомив, що у зв'язку з тим, що підозрюваний переховується від правосуддя, прокуратурою Львівської області було внесено клопотання до слідчого судді про застосування спеціального досудового розслідування та судового провадження (заочне засудження).

Читайте такожПрокуратура розшукує "беркутівця", який підозрюється у підпалі бази „Беркуту” у ЛьвовіЗа інформацією Федика, 10 березня суд виніс ухвалу про застосування спеціального досудового розслідування та судового провадження щодо останнього.

«Зазначу, що це перше в Україні рішення про саме таку процедуру кримінального провадження», - сказав прокурор області.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 лютого 2014 року на вулиці Тролейбусній у Львові, де знаходиться база спецпідрозділу “Беркут”, сталася пожежа. Як розказали очевидці, судячи з одночасного загоряння з кількох сторін, було скоєно підпал “коктейлями Молотова”. Після локалізації пожежі виявлено тіла двох працівників «Беркуту».

У червні прокуратура Львівської області заявила, що до підпалу може бути причетний один із керівників батальйону спецпризначення «Беркут».

У листопаді слідчими прокуратури стосовно зазначеного керівника винесено повідомлення про підозру у вчиненні умисного знищення та пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах та спричинило загибель двох людей та перевищенні влади та службових повноважень (ч.2 ст.194, ч.3 ст.365 КК України, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років).

Прокуратура скерувала клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, враховуючи, що його місцезнаходження невідоме, судом надано дозвіл на його затримання та доставку в суд.

Водночас, слідчими встановлено, що 16 жовтня 2014 року керівництвом ГУ МВС України у Львівській області вищевказаному керівнику БМОП «Беркут» було надано додаткову відпустку і він цього ж дня виїхав за межі України. З огляду на це, слідчими прокуратури його оголошено в розшук.