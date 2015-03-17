Всі постраждалі внаслідок теракту у Харкові виписані з лікарень – ОДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Олександра Галацана.

За його відомостями, стан пацієнтів, які продовжували лікування в медичних установах Харкова, лікарі оцінили як задовільний.

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"Усіх постраждалих під час теракту біля Палацу спорту виписали з лікарень", - наголосили в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту проходив Мітинг Гідності, присвячений пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО. Після того, як колона активістів Євромайдану рушила від Палацу спорту в бік Московського проспекту, стався вибух. Під час теракту дві людини загинули на місці трагедії, а 11 постраждало. Пізніше двоє поранених - 15-річний підліток і 18-річний юнак - померли від травм у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

26 лютого силовики затримали організаторів і виконавців теракту.