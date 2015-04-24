ДСНС ліквідувала 24 пожежі на Чернігівщині (фоторепортаж, відео)
23 квітня на Чернігівщині рятувальники ліквідували 24 пожежі, що виникли внаслідок спалювання населенням сміття та сухої рослинності.
Про це повідомляється на сайті Управління ДСНС України у Чернігівській області.
"Вогнем пошкоджено або знищено 9 будинків, 16 господарчих споруд, вигоріло 15 га лісового настилу та 30 га відкритої території", - сказано в повідомленні ДСНС.
О 17:00 до обласного Управління ДСНС України надійшло повідомлення про те, що у Ріпкинському районі внаслідок загоряння на луку сухої трави вогонь миттєво поривами сильного вітру наблизився до с. Старі Ярило вичі, яке розташоване на кордоні з Республікою Білорусь, повідомили у ДСНС. Загорілося кілька господарчих і житлових будівель.
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Загалом у гасінні пожежі, що тривало 5 годин, брали участь 18 людей та 7 одиниць техніки. Пожежники врятували 80-річну мешканку села, 43 домогосподарства і не дали вогню поширитися на все село.
"Імовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем", - зазначили у ДСНС.
Рятувальники знову закликають населення дотримуватися вимог пожежної та екологічної безпеки, цивілізованим і безпечним шляхом проводити утилізацію сміття та сухої рослинності.
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