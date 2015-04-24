ДСНС ліквідувала 24 пожежі на Чернігівщині (фоторепортаж, відео)

Про це повідомляється на сайті Управління ДСНС України у Чернігівській області.

"Вогнем пошкоджено або знищено 9 будинків, 16 господарчих споруд, вигоріло 15 га лісового настилу та 30 га відкритої території", - сказано в повідомленні ДСНС.

О 17:00 до обласного Управління ДСНС України надійшло повідомлення про те, що у Ріпкинському районі внаслідок загоряння на луку сухої трави вогонь миттєво поривами сильного вітру наблизився до с. Старі Ярило вичі, яке розташоване на кордоні з Республікою Білорусь, повідомили у ДСНС. Загорілося кілька господарчих і житлових будівель.

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Загалом у гасінні пожежі, що тривало 5 годин, брали участь 18 людей та 7 одиниць техніки. Пожежники врятували 80-річну мешканку села, 43 домогосподарства і не дали вогню поширитися на все село.

"Імовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники знову закликають населення дотримуватися вимог пожежної та екологічної безпеки, цивілізованим і безпечним шляхом проводити утилізацію сміття та сухої рослинності.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Київській області згорів пост ДАІ.