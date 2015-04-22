У Київській області згорів пост ДАІ (фото, відео)

Про це повідомляється у прес-службі ГУ МВС України в Київській області.

"Встановлено, що вогнем був охоплений дах будівлі. У приміщенні спостерігалось сильне задимлення та дуже висока температура, що значно ускладнювало роботу рятувальників. На даний момент пожежа повністю ліквідована", - сказано в повідомленні.

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Загиблих та потерпілих немає.

Також зазначається, що фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій Київщини встановили, що загорання приміщення посту ДАІ відбулося внаслідок короткого замикання електричних дротів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві під час пожежі в лікарні загинула людина, 78 осіб евакуювали.