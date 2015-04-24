Харківські правоохоронці на травневі свята працюватимуть у посиленому режимі

У Харкові під час травневих свят правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив радник голови Харківської облдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами Сергій Стороженко.

“Будуть задіяні додаткові сили та засоби для того, щоб ніхто не зміг здійснити правопорушення”, - сказав Стороженко наголосивши на тому, що оперативні служби також працюватимуть в посиленому режимі.

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За його словами, щоденно у Харкові заступають на чергування близько 2 тис. співробітників органів внутрішніх справ та близько 80 осіб залучених з інших регіонів.

“У нас буде посилення з точки зору наших військових частин та підрозділів, в тому числі Національної гвардії. Ми розраховуємо на серйозне підсилення”, - сказав радник голови Харківської ОДА.

За його словами, під час травневих свят в обласному центрі щоденно чергуватимуть до 3 тис. правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Стороженка, на травневі свята в Харківській області заплановано майже 90 офіційних масових заходів, в тому числі вшанування ветеранів та покладання квітів до меморіалів.