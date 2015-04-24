СБУ ліквідувала на Харківщині дата-центр бойовиків, який використовували для пропаганди

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Через діяльність цього дата-центру користувачі мережі інтерент отримували повідомлення із закликами до фінансування терористичних організацій та реквізитами електронних платіжних систем.

"Встановлено, що через сервери дата-центру SteepHost розсилався спам із майже 60 відсотків усіх активних IP-адрес цієї системи.

За інформацією всесвітньої організації SpamHouse, що бореться із розповсюдженням спаму, IP-адреси дата-центру SteepHost з 2014 року активно використовувалися для організації спам-розсилок на електронні адреси користувачів, а також для масового розміщення повідомлень на інтернет-форумах, блогах та сайтах", - сказано в повідомленні СБУ.

Читайте такожСБУ ліквідувала на Луганщині контрабандний нафтопровід з Росії (фото)

Також у прес-службі СБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України співробітники СБУ провели обшук у приміщенні дата-центру SteepHost та вилучили його серверне обладнання для проведення комп’ютерної експертизи.

Тривають оперативні заходи із затримання двох осіб, які з території Луганської області керували транзакціями електронних платіжних систем та переводили кошти в готівку.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ розслідує майже 3 тисячі справ за фактами терактів та створення терористичних організацій.