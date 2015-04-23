СБУ розслідує майже 3 тисячі справ за фактами терактів та створення терористичних організацій
За словами Лубківського, також з лютого минулого року відкрито та розслідується 4 тис. 382 кримінальні провадження про злочини проти основ національної безпеки і оборони України.
Служба безпеки розслідує 2 тис. 863 справи за фактами терактів, створення терористичних організацій та сприяння і фінансування тероризму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
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За його словами, також з лютого минулого року відкрито та розслідується 4 тис. 382 кримінальні провадження про злочини проти основ національної безпеки і оборони України, територіальної цілісності і недоторканності, спроб повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.
Лубківський зазначив, що слідчими здійснено повідомлення про підозру 1 тис. 383 особам, з яких 873 — заарештовані.