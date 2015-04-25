Відзначення річниці Перемоги розпочнеться із акції "Перша хвилина миру"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури

"Цього року церемонія покладання вінків, квітів до пам'ятників і меморіалів буде проходити двічі: 9 травня і 2 вересня з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі і 70-ї річниці закінчення Другої світової війни", - йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну .

8 травня, в День пам'яті і примирення, відбудеться меморіально-мистецька акції "Перша хвилина миру".

9 травня відбудеться марш військових оркестрів та прийняття присяги новобранцями на вірність Батьківщині на території Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

Протягом травня-червня будуть організовані виставки архівних матеріалів "Сімейна пам'ять про війну збережена".

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Окрім того, у школах планується установка дощок пошани (стендів), присвячених пам'яті випускників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України, а також привласнення цим навчальним закладам імен цих загиблих Героїв.

Також зазначається, що буде організовано показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу українського народу у Другій світовій війні, виступи в ЗМІ учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції та представників ветеранського руху.