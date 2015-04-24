Яценюк порадив Путіну почитати в енциклопедії розділ про Другу світову війну

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Уряд затвердив план заходів щодо відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ніяких колорадських та іншого роду радянсько-російських стрічок... Ми відзначаємо перемогу над нацизмом з тими ж символами, що і Європа, а це мак", - сказав він.

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"Про те, що перемоги у Другій світовій війні без України ніколи б не було, нехай Володимир Володимирович Путін читає енциклопедію та історію", - наголосив Яценюк.

Прем'єр повідомив, що уряд оприлюднив план святкування 70-річчя перемоги над нацизмом. "І ми просимо, щоб члени парламенту взяли найактивнішу участь у святкуванні 70-річчя перемоги над нацизмом", - закликав Яценюк.