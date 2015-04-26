У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування евакуювали 500 осіб

У Харкові Харкові через повідомлення про замінування Палацу культури евакуювали близько 500 осіб, та інформація про наявність бомби не підтвердилася.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Правоохоронці обстежили близько 2 тис. кв. м. території, зазначається у повідомленні.

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Інформація про дану подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Слідчі дії тривають.