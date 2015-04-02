Міліція перевіряє повідомлення про замінування супермаркету в Харкові - соцмережі
01:05, 02 квітня 2015Суспільство
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До міліції Харкова надійшло повідомлення про те, що супермаркет "Даффі" заміновано.
Міліція перевіряє повідомлення про замінування / twitter.com/itsector
Працюють вибухотехніки, повідомляє IT Sector.
Харків. В міліцію надійшло повідомлення про те, що супермаркет "Даффі" заміновано.Працюють вибухотехніки pic.twitter.com/beuzB2jcrW
- IT Sector Харків (@itsector) 1 квітня 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що у Львові евакуювали міжнародний аеропорт через "замінування".
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