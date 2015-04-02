Міліція перевіряє повідомлення про замінування супермаркету в Харкові - соцмережі

01:05, 02 квітня 2015
Суспільство
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До міліції Харкова надійшло повідомлення про те, що супермаркет "Даффі" заміновано.

twitter.com/itsector

Працюють вибухотехніки, повідомляє IT Sector.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Львові евакуювали міжнародний аеропорт через "замінування".

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