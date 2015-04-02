Міліція перевіряє повідомлення про замінування супермаркету в Харкові - соцмережі

До міліції Харкова надійшло повідомлення про те, що супермаркет "Даффі" заміновано.

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