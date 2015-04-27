На Дніпропетровщині викрили сепаратистську мережу, яка готувала антиукраїнські акції на травневі свята

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила сепаратистсько-комуністичну мережу, учасники якої готували антиукраїнські акції на травневі свята.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Мережа координувалася колишніми очільниками обласного комуністичного осередку, які втекли на окуповану територію терористичної організації «ЛНР». Там вони стали самопроголошеними «депутатами парламенту новоросії» і тепер намагаються звідти через поплічників розхитувати ситуацію в регіоні.

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У Дніпропетровській області співробітники СБУ провели обшуки у п’ятьох їхніх «підлеглих» − місцевих комуністів, причетних до активної пропаганди сепаратизму. Правопорушники поширювали провокаційні заклики, намагалися створити низку однотипних фейкових структур. Під виглядом «громадських рухів» ці «одноденки» мали підбурювати псевдопротестні акції, поширювати листівки.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку та флеш-накопичувачі із матеріалами сепаратистського змісту, друковані агітки, документацію, що свідчить про протиправну діяльність цих осіб.

Тривають оперативно-слідчі дії.