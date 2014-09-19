У Сєвєродонецьку затримали чоловіка, який організовував антиукраїнські акції

У м.Сєвєродонецьк Луганської області контррозвідка Служби безпеки України затримала громадянина України «К», 1996 р.н., який поширював в Інтернеті заклики до скоєння терористичних актів проти української влади, військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляється на сайті СБУ, встановлено, що з квітня ц.р. за вказівкою ватажків терористичної організації «Луганська народна республіка» зловмисник поширював у соціальних мережах заклики до повалення конституційного ладу, антиукраїнських акцій та інформував про час і місце їх проведення.

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Згодом, розповсюджуючи спотворену інформацію про хід антитерористичної операції, він почав підбурювати інтернет-користувачів до негласного збору відомостей про особовий склад, озброєння та місця дислокації сил АТО для передачі цих даних терористам.

За наявними у слідства даними, «К» мав намір організувати збройний напад на працівників місцевого відділу міліції з метою заволодіння вогнепальною зброєю для подальшої терористичної діяльності на території міста.

СБУ стосовно затриманого зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Тривають слідчі дії.