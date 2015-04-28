У Харкові Компартія виконає рішення суду та не проводитиме мітинг 1 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам перший секретар харківського обкому КПУ Алла Александровська.

"Ми категорично незгодні, але рішенню суду ми підкоримося, рішення суду ми виконувати будемо", - сказала вона.

Александровська висловила переконання, що апеляцію подавати немає сенсу, оскільки на її розгляд суд має 10 діб, а тому рішення не буде винесене до 1 травня.

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"Якби я знала, що до 1 травня розглянуть апеляцію, і ми доб'ємося рішення, я би це зробила. Але я знаю, що до 1 травня вони не будуть розглядати. А це значить, що я маю негайно виконувати рішення цього суду", - наголосила перший секретар обкому.

При цьому вона зазначила, що 9 травня у День Перемоги комуністи завжди брали участь у покладанні квітів до меморіалу.

За словами Александровської, День Перемоги — це загальне свято, тому комуністи не будуть подавати ніяких заявок про участь у загальних покладаннях квітів до меморіалів слави.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня за зверненням міської ради Харківський окружний адміністративний суд заборонив активістам КПУ проводити у Харкові ходу та мітинг 1 травня.

До міськради Харкова надійшло звернення Служби безпеки України про заборону будь-яких неофіційних масових заходів з 20 квітня до 10 травня. За даними міліції, існує загроза терористичних актів, що підтверджує аналіз оперативної ситуації.

Влада Харкова заявила, що буде звертатися до суду з проханням забороняти всі неофіційні масові акції під час травневих свят.

На травневі свята в Харківській області заплановано майже 90 офіційних масових заходів, в тому числі вшанування ветеранів та покладання квітів до меморіалів.